Batman: Die Fledermaus flattert durch das Klubhaus

all

all

self

self

Seit Jahren mischen Batman and the Mighty Antiheroes die Punk-Rock-Szene auf. Am Samstag im Klubhaus (VOL.AT und Ländle TV, 19.30 Uhr).

Uh! In der brandneuen Ausgabe der Vorarlberger Tonight Show kommt der "Caped Crusader" aus Gotham City bei uns vorbei. Dass es sich bei dem maskierten Verbrecherjäger um keinen gewöhnlichen Gast handelt, beweist der eloquente Sänger der legendären Formation Batman and the Mighty Antiheroes im Gespräch mit Klubhaus-Host Jogi auf der berühmt, berüchtigten, korallenroten Couch – inklusive Whiskey-Verköstigung und einem modischen Upgrade für den Moderator.

Warum Batman abseits von Gotham City in Feldkirch, insbesondere beim Poolbar Festival für Recht und Ordnung sorgt, verrät der "Pipistrello" und glühende Verehrer Ornella Mutis im Klubhaus. Außerdem kursiert im Netz ein brisantes Vertragsschreiben, unterfertigt von einem ominösen "Mr. Farmer", das dem Punk-Rocker eine Million Euro als Gage für Auftritte beim Festival im Alten Hallenbad in Aussicht stellt. Ob es sich hier um eine Art versteckte Anarchie-Finanzierung handeln könnte, wird gerade von der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft geprüft. Es gilt die Unschuldsvermutung.





































u003cpu003eBatman and the Mighty Antiheroesu003c/pu003en

Fohrenburger Klubhaus Bar und Johannes von und zu Gutenberg