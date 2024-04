Nach Sensations-Sieg gegen Salzburg: Pacult attackiert Kameramann

Man möchte meinen, ein überraschender Sieg gegen Serienmeister Salzburg wäre für Klagenfurt-Trainer Peter Pacult ein Grund zur Freude, doch der attackiert frustriert einen Kameramann.

In der Nachspielzeit des Bundesliga-Matches Austria Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg - es steht 4:3 für die Klagenfurter - sieht Pacult in der 94. Minute Gelb weil er sich nicht mehr beherrschen kann. Die Kamera hält den Trainer im Fokus, den es in den letzten Sekunden des Spiels kaum mehr am Spielfeldrand hält.