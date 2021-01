Nach schwerer Verletzung nochmals mit Bregenz durchstarten

Ante Esegovic hat bei Bregenz Handball einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Am 10. November 2012 gegen den HC Linz AG zum ersten Mal im Kader der ersten Mannschaft, entwickelte sich der 24-Jährige schnell zu einer großen Stütze beim Österreichischen Rekordmeister. Sein erstes Tor im Männerhandball erzielte der 194cm große Linkshänder am 5. September 2013 gegen die SG Handball West Wien. Nach der Saison 2015/16 wurde er zum „Newcomer des Jahres“ in der höchsten Handball Liga Österreichs gewählt. Nach mehreren Einsätzen für die Nachwuchs-Nationalteams spielte er zudem bereits für die Österreichische Männer-Handballnationalmannschaft.