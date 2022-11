Nach Pyro-Aktion: Altach nimmt sich Fans zur Brust

Der SCR Altach stehe grundsätzlich dem Abbrennen von Pyrotechnik im Stadion äußerst kritisch gegenüber, stellt Medienbetreuer Manuel Willam klar. Das Spiel am Samstag gelte es im Gesamtkontext zu betrachten. "Der SCR Altach und Austria Lustenau verfolgen bei Derbys ein gemeinsames Sicherheitskonzept, das glücklicherweise sowohl beim Spiel im August in Altach als auch jetzt am Samstag in Lustenau gut funktioniert hat", verdeutlicht Willam auf VOL.AT-Anfrage.

Auch Gastgeber-Fans betroffen

"Dies war sowohl beim Derby in Altach als auch in Lustenau jeweils in den Auswärtsfanblöcken sehr stark der Fall", gibt Willam zu verstehen. "Was in diesem Zusammenhang allerdings auch zu erwähnen ist, dass nach der von Ihnen erwähnten Spielunterbrechung Anhänger der Gastgeber pyrotechnische Gegenstände angezündet und diese mit Absicht in den Auswärtsblock geworfen haben."