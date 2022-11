Nach Pyro-Fan-Aktion: Das erwartet die beiden Vereine

Vorfälle schaden Fußball extrem

Strafe für beide Vereine droht

Wie kam Pyrotechnik ins Stadion?

"Wie so große Mengen an Pyrotechnik in das Stadion gekommen sind, gilt es noch zu klären", gibt der VFV-Geschäftsführer zu verstehen. "Möglich ist auch, dass die Pyrotechnik einen anderen Weg (nicht durch die Eingänge) ins Stadion gefunden hat."