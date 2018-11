Nach Prügel-Vorwürfen: Rafreider ab Ende Jänner zurück beim ORF

Vor gut zwei Wochen wurde das Ermittlungsverfahren gegen Roman Rafreider wegen häuslicher Gewalt eingestellt. Nun steht fest, wie es mit seiner Arbeit beim ORF weitergeht.

Momentan ist der 49-jährige gebürtige Vorarlberger auf eigenen Wunsch im Sonderurlaub, wie die Salzburger Nachrichten am Donnerstag berichteten. Ende Jänner soll er seinen Dienst beim ORF aber wieder antreten. In welcher Funktion er arbeiten wird, ist noch unklar. Beim ORF will man noch keine Auskunft geben, ob Rafreider zukünftig vor oder hinter der Kamera arbeiten wird.