Nach Pflichtsieg! EHC Lustenau festigt Platz vier

Einen ungefährdeten 7:2 Erfolg feiert der EHC Lustenau gegen die Steel Wings aus Linz.

Schon vor dem Spiel waren die Favoritenrolle klar vergeben: Lustenau als Tabellenvierter empfing das Schlusslicht aus Linz. Dementsprechend gestalteten sich auch die ersten Minuten in der Rheinhalle. Von Beginn an machte Lustenau Druck auf das Linzer Gehäuse. Schon in der vierten Minute konnte Lustenau den Führungstreffer durch Colin Long bejubeln. In weiterer Folge erarbeitete sich Lustenau viele Möglichkeiten. Einzig dem Linzer Torhüter Thomas Stroj war es zu verdanken, dass die Linzer keine weiteren Treffer erhielten. Mit zahlreichen Glanzparaden machte er es den Lustenauer Stürmern sehr schwer. Dadurch kamen auch die Linzer zu vereinzelten Möglichkeiten. Eine davon nutzte Philipp Maurer in der 16. Minute zum Ausgleichstreffer. Mit diesem doch überraschenden Spielstand ging es in die erste Drittelpause.

Im zweiten Spielabschnitt drehten die Lustenauer auf und erzielten Tor um Tor. Den Anfang dieser Serie machte David Slivnik, der in der 24. Minute den erneuten Führungstreffer für Lustenau erzielte. Nur eine Minute später konnte Frederik Rasmussen, der das erste Pflichtspiel für Lustenau absolvierte, auf 3:1 erhöhen. In die Tordurchsage des Stadionsprechers hinein erzielte Chris D’Alvise den vierten Treffer für Lustenau. Der Linzer Stefan Freunschlag konnte in der 31. Minute auf 4:2 verkürzen. Die kleine Hoffnung, die sich die Linzer durch diesen Treffer machten, ließ Stefan Hrdina durch das 5:2 in der 34. Minute versiegen. Wiederum nur knapp 30 Sekunden später erhöhte Chris D’Alvise auf 6:2. Nach dem 7:2 durch Martin Grabher-Meier in der 35. Minute waren alle Zweifel an einem klaren Sieg für Lustenau verflogen. Mit dieser deutlichen Führung ging es in die zweite Drittelpause.