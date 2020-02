Nach Orkanwarnung: Kann Salzburg den Drei-Tore-Rückstand aufholen? - Vorbericht

Nach der Orkanbedingten Absage empfängt Red Bull Salzburg am heutigen Freitag ab 18 Uhr die Eintracht aus Frankfurt. Der SCR Altach könnte von der Salzburger Spielverschiebung um einen Tag profitieren.

Wegen Orkan Bianca musste das für Donnerstagabend geplante Europa League Spiel zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt um einen Tag verschoben werden. Spielbeginn ist nun heute, Freitag, 18:00 Uhr.

Sollte Red Bull Salzburg am heutigen Abend die 1:4-Hinspielniederlage zuhause noch wettmachen können, würden sie in der nächsten Runde auf den FC Basel treffen (genauso wie Eintracht Frankfurt).

Laut Längle seien drei Varianten für das Heimspiel gegen Salzburg möglich: "Durchführung am Sonntag, Verlegung auf Montag oder Verlegung auf Dienstag, 10. März.

Altach könnte von Spielverschiebung profitieren

Laut Bundesliga-Spielplan empfängt der SCR Altach am Sonntag Red Bull Salzburg. Falls das Match in Altach wie geplant um 17.00 Uhr gespielt wird, dann hätten die Salzburger also nur einen Tag Pause.

"Salzburg hat ein anstrengendes Programm, aber auch einen rießengroßen Kader. Deshalb glaube ich nicht, dass das für sie ein Problem ist", meinte Pastoor zu diesem Thema. Altach-Geschäftsführer Christoph Längle hoffte indes, dass sich am ursprünglichen Spieltermin nichts ändert. "Red Bull ist für uns neben Rapid immer das Spiel des Jahres. Natürlich wäre eine Verschiebung auch mit einem finanziellen Verlust verbunden", erklärte der 49-Jährige.

Live ab 18 Uhr

Hütter plant Personal-Veränderungen

Für die Begegnung in Salzburg kündigte der Vorarlberger Trainer Adi Hütter wieder Personalveränderungen an, nachdem er gegen Berlin einige Stammkräfte wie Sebastian Rode, Djibril Sow oder Almamy Touré geschont hatte. Abgesehen von Stürmer Bas Dost und Mittelfeldakteur Mijat Gacinovic meldete Hütter "fast alle Mann an Bord". Nach seiner Gelbsperre im Hinspiel wird Innenverteidiger Martin Hinteregger wieder in der Startelf stehen. Ob dies auch für den dreifachen Torschützen des ersten K.o.-Spiels gegen Salzburg, Daichi Kamada, gilt, ließ der Coach offen.

Hütter kündigte trotz des 4:1-Vorsprungs an, den Erfolg auch mit "Nadelstichen" in der Offensive suchen und nicht nur verteidigen zu wollen. Falls es seinen Eintracht-Profis gelingen sollte, ähnlich stark wie im Hinspiel aufzutreten, sei er "hundertprozentig überzeugt", ins Achtelfinale zu kommen. Aber:

Salzburg für Heimstärke bekannt

Red Bull Salzburg ist für seine Heimstärke bekannt: Der österreichische Meister gewann die jüngsten sieben Heimspiele in der Europa League. Und: Im Viertelfinale 2018 gelang nach einem 2:4 im Hinspiel bei Lazio Rom mit einem 4:1-Heimsieg noch das Weiterkommen. Dieses Ergebnis würde heute die Verlängerung bringen.

Die EL Achtelfinalauslosungen

*Sieger aus RB Salzburg/Eintracht Frankfurt - FC Basel

LASK - Manchester United

Istanbul Basaksehir - FC Kopenhagen

Olympiakos Piräus - Wolverhampton Wanderers

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg - Schachtar Donezk

Inter Mailand - Getafe

FC Sevilla - AS Roma

Duell Österreich-Türkei um Platz 11 in Fünfjahreswertung

Der Kampf um den wichtigen Platz elf in der UEFA-Fünfjahreswertung läuft auf ein Duell zwischen Österreich und der Türkei hinaus. Nachdem Basaksehir Istanbul dank eines Treffers in der Nachspielzeit den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League geschafft hat, liegt die Türkei unverändert knapp (0,475 Punkte) vor Österreich.

Dank des Erfolgs des LASK gegen AZ Alkmaar darf die heimische Bundesliga aber weiter hoffen, auf Platz elf vorzurücken. In diesem Fall wäre Österreichs Meister im Herbst 2021 in der Champions-League-Gruppenphase, sofern sich der Sieger der vorangegangenen Auflage der "Königsklasse" über die nationale Meisterschaft für die Champions League qualifiziert. In den vergangenen Jahren war dies fast immer der Fall.

Der Rückstand von 0,475 Punkte bedeutet, dass Österreich noch einen Sieg und ein Remis mehr holen muss, um die Türkei zu überholen. Mit dem LASK und Basaksehir steht jeweils eine Mannschaft im Achtelfinale, allerdings kann Red Bull Salzburg am (heutigen) Freitagabend im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt noch punkten und aufsteigen. Ein Sieg bringt 0,4 Punkte, ein Remis 0,2.

Die vergangene Europacup-Saison beendete die österreichische Liga in der Fünfjahreswertung auf Platz zwölf. Deshalb muss der kommende Meister im Sommer in die Champions-League-Qualifikation.