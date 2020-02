2:0-Heimsieg gegen Alkmaar - LASK im EL-Achtelfinale

Der LASK zieht dank zweier Raguz-Treffer im Heimspielg gegen AZ Alkmaar nach dem 1:1 im Hinspiel souverän in das Achtelfinale der Europa League ein.

Für den LASK, aktuell Bundesliga-Tabellenführer, ging es im heutigen Rückspiel des Sechzehntelfinales der Europa League zu Hause gegen AZ Alkmaar darum, das 1:1 aus dem Hinspiel zu verteidigen und in die Runde der letzten 16 einzuziehen.

Im Spiel selbst agierten die Linzer dann von Beginn weg alles andere als zurückhaltend und versuchten die Holländer mit gutem Pressing früh unter Druck zu setzen. So kamen die Gäste nur schwer ins Spiel und die Hausherren hatten über weite Strecken alles unter Kontrolle und durchaus Chancen für einen eigenen Treffer. Kurz vor der Pause gab es nach einem Foul an Ranftl Elfmeter für den LASK, den Jungstar Marko Raguz souverän zum 1:0 verwertete.

Raguz legt früh nach

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte - mit einem Treffer für den LASK: Raguz setzte sich im Strafraum gut durch und erzielte in der 50. Minute das 2:0. In weiterer Folge agierten die Linzer sehr abgeklärt und ließen den Tabellen-Zweiten der Niederländischen Liga nur selten gefährlich vor das eigene Tor. Wenn dies doch geschah, war Nationalteam-Keeper Schlager zur Stelle. Kurz vor Schluss sah Wiesinger nach seinem zweiten gelbwürdigen Foul folgerichtig die Gelb-Rote-Karte. Am Ergebnis änderte dies jedoch nichts mehr.