Nach Operation: Torjägerin und Regisseurin fällt aus

SSV Dornbirn Schoren Legionärin Lidiya Kovacheva (26) fällt wegen einer Operation am Meniskus mindestens vier Wochen aus

Es geschah alles im Auswärtsspiel in Trofaiach bei der bitteren und knappen 30:31-Niederlage. Nach einem Foul einer Kärntnerin an SSV Dornbirn/Schoren Legionärin Lidiya Kovacheva (26) erlitt die Bulgarin eine Meniskusverletzung. Am Krankenhaus Bludenz erfolgt nun der operative Eingriff an der SSV Torjägerin und wird für mindestens vier Wochen pausieren müssen. Die letzten drei Meisterschaftsspiele sollte Lidiya Kovacheva für die Dornbirnerinnen wieder auflaufen können. Ein herber Verlust für die Mannschaft um Trainer Emanuel Ditzer. In drei von vier Meisterschaftsspielen gewann Dornbirn auch Dank Kovacheva und tat einen ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt. 25 Tore in den ersten vier Partien im Dress von Dornbirn gelang der Bulgarin und hatte so einen maßgeblichen Anteil am sportlichen Höhenflug.