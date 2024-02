Nach nur einem Jahr: Wirte-Paar in Riefensberg gibt auf

all

all

self

self

Die Reise der Hagspiels

Vor dem Schritt zum eigenen Lokal versorgten die Beiden in der Kantine der Berufsschule Bregenz die Schüler mit allerlei Köstlichkeiten. Damals waren sie auf der Suche nach einer kleine Berghütte. Doch dann habe der Adler sie gefunden, so beschrieb Thomas Hagspiel damals die Situation. Und dann begann die Reise von Eva und Thomas Hagspiel in Riefensberg. Das Gasthaus wurde gepachtet und renoviert. Darauf folgte dann die feierliche Eröffnung.