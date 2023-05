Nach Niederlage: Erboste HC Hard "Fans" verteilten Flyer

Die Roten Teufel haben vergangenes Wochenende auch das zweite Viertelfinalspiel verloren und sind damit raus aus dem Rennen um den Meistertitel. Nach der Niederlage haben vermutlich erboste "Fans" jetzt Flyer verteilt.

Rote Flyer wurden kürzlich in ganz Hard verteilt - vermutlich von erbosten "Fans" des Handball-Clubs. "Was muss noch geschehen, bis der Vorstand endlich in die 'Wüste' geschickt wird?" - "Was muss noch passieren, bis du mal reagierst Lehner, hast du keine Eier in der Hose?"