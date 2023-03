Nach NFL-Karriere: Auf diesen Sport setzt Tom Brady jetzt

Football-Superstar Tom Brady steigt als Anteilseigner beim Basketball-Frauen-Team Las Vegas Aces ein, welches in der vergangenen WNBA-Saison zum ersten Mal die Meisterschaft gewonnen hat. Das teilte Brady am Donnerstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft mit.

"Ich bin mit drei älteren Schwestern aufgewachsen, die herausragende Sportlerinnen und Vorbilder für mich waren. So hat meine Liebe für Frauensport begonnen", sagte Brady. "Ich bewundere die Arbeit, die die Spieler der Aces und die die WNBA für den Sport tun. Ich bin bereit, als Teil der Organisation in jeglicher Form dazu beizutragen."

Brady hatte Anfang Februar sein Karriereende bekannt gegeben, der 45-Jährige gewann siebenmal den Super Bowl und gilt als einer der besten Football-Spieler.

"Wir sind begeistert"

"Wir haben Tom Brady bei unseren Spielen in der ersten Reihe gesehen und sind begeistert, dass er eine Bedeutung darin sieht, Frauen-Basketball und die WNBA zu unterstützen", erklärte Ligachefin Cathy Engelbert.