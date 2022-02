Nach neun Wochen Pause: HC Hard kehrt endlich zurück

Im Nachtragsspiel gastiert die Jönssson-Truppe bei Westwien.

Im Nachtragsspiel der 17. Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs trifft der ALPLA HC Hard am Dienstag, den 22. Februar 2022 um 20.00 Uhr auswärts auf die SG Handball WESTWIEN.

„Back to business“ – so lautet das Motto der Roten Teufel, die knapp neun Wochen nach dem letzten Bewerbsspiel endlich wieder auf die Platte zurückkehren und ihrem Auftaktspiel in der HLA MEISTERLIGA im neuen Jahr motiviert entgegenfiebern! Zu Beginn des Jahres 2022 mussten sich die Roten Teufel zunächst in Geduld üben, mussten doch die ersten drei geplanten Spieltermine im neuen Jahr covidbedingt leider verschoben werden. Sowohl für das davon betroffene ÖHB-CUP Achtelfinale, gegen die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN, als auch für das Heimspiel gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol konnten allerdings bereits entsprechende Ersatztermine fixiert werden.

Vor der Winterpause konnten beide Teams so richtig punkten. Der Mannschaft von Cheftrainer Michael Draca gelang zuletzt sechs Siege in Serie. Der Auswärtserfolg gegen den SC kelag Ferlach in ihrem ersten Spiel im neuen Jahr am 16. Spieltag des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs war der 7. Streich der Glorreichen Sieben. Für die Roten Teufel bedeutete der Auswärtserfolg im letzten Spiel im alten Jahr gegen die HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach ebenfalls der 7. Sieg in Folge. Die Jungs von Cheftrainer Hannes Jón Jónnson sind seit dem Heimspiel am 29. Oktober gegen die Stahlstädter der HC LINZ AG ungeschlagen. Es ist daher keine Frage, dass sowohl die Roten Teufel als auch die Glorreichen Sieben beide bereits morgen Abend an dieser Leistung anknüpfen und ihre Siegesserie weiter fortsetzen wollen.

Der ALPLA HC Hard liegt nach 15 Begegnungen mit 25 Punkten aktuell auf dem zweiten Tabellenrang, nur einen Punkt hinter dem derzeitigen Tabellenführer Förthof UHK Krems, der durch den Auswärtssieg gegen Ferlach am vergangenen Wochenende an den Harder Jungs vorbeigezogen ist. Allerdings haben die Roten Teufel bislang auch zwei Spiele weniger in der HLA MEISTERLIGA absolviert. Die Glorreichen Sieben haben nach 16 Runden insgesamt 23 Zähler am eigenen Konto und liegen derzeit auf Rang 5. Im Hinspiel trennten sich die Roten Teufel und die Glorreichen Sieben in der Sporthalle am See mit einem 26:26 Unentschieden. Das Rückspiel in der Südstadt folgt morgen Abend und die Roten Teufel wollen auf jeden Fall etwas Zählbares mit ins Ländle bringen. Dieser Handball-Kracher am Dienstagabend im LAOLA1-Livespiel verspricht eine ordentliche Portion Spannung und Emotion!

Nur eine Woche später (Dienstag, 1. März 2022, 19.00 Uhr, Sporthalle am See) treffen die Roten Teufel und die Glorreichen Sieben erneut aufeinander und kämpfen im ÖHB-CUP Achtelfinale in der Sporthalle am See um den Einzug ins Viertelfinale.

Srdjan Prédragovic, ALPLA HC Hard

„Wir brennen darauf, endlich wieder auf der Platte im Einsatz zu sein und weiter Vollgas zu geben. Wir sind extrem motiviert und freuen uns riesig auf die erste Partie im neuen Jahr. Wir sind gut vorbereitet und haben die Trainings intensiv genutzt. Mit WESTWIEN erwartet uns ein schwerer Gegner, der eine 3:2:1-Deckung spielt. Wir alle müssen von der ersten Sekunde an 100% geben. Die Glorreichen Sieben haben mit der Partie gegen Ferlach schon ein Spiel in den Beinen, für uns ist es nach den ganzen Spielverschiebungen nun das erste Pflichtspiel im neuen Jahr. Es wird bestimmt kein einfaches Spiel, aber wir wissen um unsere Stärken und werden auf der Platte alles geben, um am Ende die Heimreise mit zwei Punkten im Gepäck antreten zu können.“



NACHTRAGSSPIEL

SG Handball WESTWIEN vs. ALPLA HC Hard

Dienstag, 22. Februar 2022,

Beginn 20.00 Uhr