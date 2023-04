Nach Mord im Schweizer Rebstein: Zwei Festnahmen

Nachdem im Schweizer Rebstein Mitte Februar ein 49-jähriger Schweizer tot aufgefunden worden war, konnte die Kantonspolizei St. Gallen nun zwei tatverdächtige Personen festnehmen.

Mitte Februar wurde in Rebstein ein 49-jähriger Schweizer tot aufgefunden, es handelt sich um ein Tötungsdelikt. Die Kantonspolizei St.Gallen berichtete mehrfach darüber und suchte Zeugen. Am Montagnachmittag konnte die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zwei tatverdächtige Personen festnehmen.

Zwei Personen festgenommen

Die nach dem Tötungsdelikt eingeleiteten, umfangreichen Ermittlungen führten zu zwei in der Region wohnhaften Personen, einem 26-jährigen Serben und einer 19-jährigen Schweizerin. Sie stehen im Verdacht, am Sonntagabend des 12. Februar 2023 den 49-jährigen Schweizer an der Gräflibühlstrasse getötet zu haben.