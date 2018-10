Nach Messerstecherei in Andelsbuch: Polizei ermittelte Täter

Nach dem Raufhandel in Andelsbuch konnte die Täterschaft von Beamten der Polizeiinspektion Egg ermittelt werden konnte.

In weiterer Folge kam es zu einer gegenseitigen Stoßerei, die sich in eine Gemeindestraße verlagerte, wobei die beiden Männer im Zuge der nunmehr tätlichen Auseinandersetzung mit Faustschlägen attackiert worden waren. Der Raufhandel gipfelte mit einem Messerstich in den Rücken eines 30-jährigen Bregenzerwälders. Danach flüchtete die Täterschaft. Bei dem Haupttäter handelt es sich um einen 16-jährigen Syrer. Weiters an der Tat beteiligt waren drei Männer im Alter von 17 und 18 Jahren aus Afghanistan, sowie ein 20-jähriger Iraner. Gegen sie wird Anzeige auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft erstattet.