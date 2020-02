Nach Messerattacke auf junge Frau: Das sagt die Polizei

In der Feldkircher Innenstadt bedrohte am Donnerstag ein Mann eine ihm unbekannte Frau mit einem Messer. Gegenüber VOL.AT äußert sich Wolfgang Dür, Pressesprecher der Landespolizeidirektion.

Er umfasste von hinten den Hals der 20-Jährigen und hielt ihr ein Küchenmesser an die Kehle. Erst durch das mutige Einschreiten der Mutter und weiterer Passanten, die den Angreifer mit Besen und Eisenstangen in Schach hielten, konnte die Situation bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle gebracht werden.

"Keine Verhaltensregeln für solch einen Fall"

VOL.AT sprach mit dem Pressesprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg, Wolfgang Dür: "Es ist in diesem Fall gut ausgegangen. Man kann allerdings keine generellen Verhaltensregeln aufstellen, da jeder Fall anders ist." In dieser Situation sei es glücklicherweise glimpflich ausgegangen - in Graz vor wenigen Tagen sei eine ähnliche Situation allerdings tödlich geendet. "Daher soll man natürlich, wenn jemand bewaffnet ist, einen größtmöglichen Abstand vor diesem Täter halten."

Der Tathergang

Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 16:30 Uhr. Eine Mutter verließ mit ihrer 20-jährigen Tochter ein Geschäft am Marktplatz in Feldkirch. Direkt nach dem Verlassen des Geschäftes kam ein 25-jähriger in Frastanz wohnhafter Mann auf das 20-jährige Mädchen zu, umfasste es von hinten um den Hals - und hielt ihm ein Küchenmesser an die Kehle.