Nach "KZ"-Äußerung von Wendler: Abbruch von "DSDS" gefordert

Weil Sänger Michael Wendler Deutschland in Pandemie-Zeiten als "KZ" bezeichnet hat, gibt es Forderungen nach Konsequenzen für die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" - bis hin zum Abbruch.

In der Frühphase der aktuellen Staffel sitzt der 48-Jährige in der Jury, am Dienstag lief die erste Folge. Es geht aber nicht um Äußerungen in der aufgezeichneten Sendung, sondern um Nachrichten im Messengerdienst Telegram. In einem Statement Wendlers am Mittwoch im Netzwerk Instagram räumte er die "KZ"-Äußerung ein, jedoch sei angeblich ""KZ" eine Abkürzung für "Krisen Zentrum"". Der "DSDS" ausstrahlende Sender RTL distanzierte sich erneut scharf.