Nach Kantersieg hoffen auf einen Heimerfolg

Nach dem 9:4-Auswärtssieg in Fassa empfängt EHC Lustenau in der Rheinhalle das nächste Spitzenteam.

Das Topspiel der vierten Runde in der noch jungen Saison steigt morgen Dienstag in Lustenau. Nach dem Doppelwochenende mit Spielen gegen Meister Asiago Hockey und dem HC Fassa Falcons geht es mit dem Spiel gegen eine weitere Mannschaft aus dem Südtirol weiter. Zu Gast in der Rheinhalle Lustenau sind um 19.30 Uhr die Wipptal Broncos. Die Südtiroler sind sehr gut in die neue Meisterschaft gestartet und liegen mit zwei Siegen sowie einem Sieg in der Verlängerung mit acht Punkten derzeit auf Rang zwei der Tabelle. Mit einem Sieg können die Lustenauer das Team aus dem Wipptal überholen.