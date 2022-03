Nach Horror-Crash: Droht jetzt Karriere-Ende für Marquez?

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez leidet nach seinem Sturz im Aufwärmtraining beim Motorrad-GP von Indonesien am Sonntag erneut unter Sehstörungen.

Der Honda-Fahrer erklärte am Dienstag, er sehe wieder doppelt. Mit diesem Problem hatte der Spanier bereits in der Vergangenheit mehrfach zu kämpfen und war deswegen auch schon an den Augen operiert worden. "Es scheint, dass ich ein Déjà-vu erlebe", schrieb Marquez auf Twitter.

Der 29-Jährige hatte bei dem Sturz am Wochenende in Mandalika auf der Insel Lombok in Indonesien eine Gehirnerschütterung erlitten und konnte nicht am zweiten WM-Lauf der MotoGP-Saison teilnehmen. "Während der Rückreise nach Spanien hatte ich Probleme mit meinem Sehvermögen", berichtete Marquez.