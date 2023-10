Nach Heimsieg nun an der Tabellenspitze

Auch in der 2. Halbzeit konnten die Herren aus Lauterach zeigen wo ihre Stärken liegen. Als in der 45. Minute die Kräfte langsam nachließen, nutzten die Linzer das sofort aus und konnten kurzzeitig sogar in Führung gehen (26:27). Das ließen die Lauteracher natürlich nicht auf sich sitzen, drehten nochmal auf und konnten so ihre Heim-Siegesserie mit einem 31:29 fortsetzen.