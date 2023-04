Nach Hangrutsch: Neun Bewohner in Hohenems evakuiert

Am Montagabend hat ein Hangrutsch in Hohenems für Aufregung gesorgt. Die örtliche Bundespolizei evakuierte neun Bewohner von zwei gefährdeten Wohnhäusern.

Am Montag, 24. April 2023, um 17.35 Uhr, kam es in der Haldenstraße in Hohenems - vermutlich aufgrund von witterungsbedingten Niederschlägen - zu einem Hangrutsch über einer Breite von etwa 20 Metern. Nachdem ein weiterer Hangrutsch nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden neun Bewohner von zwei unmittelbar gefährdeten Wohnhäusern durch die örtliche Bundespolizei vorläufig evakuiert.