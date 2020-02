Nach Gold holt Hanna Devigili nun die Bronzene

Die Fraxnerin Hanna Devigili holt bei den Junioren Europameisterschaften nach Gold nun die Bronzemedaille

Die Vorzeichen waren denkbar schlecht, darum ist das Ergebnis umso erfreulicher. Nach einer sechswöchigen Trainingspause, aufgrund einer schweren Gehirnerschütterung, die sich Hanna Devigili im Training Ende 2019 zugezogen hat, setzte sich die 16-jährige Sportgymnastin in ihrer neuen Altersklasse im kleinen Finale durch und sicherte sich nach der EM-Goldenen im Vorjahr, Bronze bei den Junioren.

Im kleinen Finale war die volle Konzentration wieder da und der Fokus auf den Medaillengewinn gelegt. Hanna dominierte den Kampf gegen die frühere Weltranglisten Erste, Pretra Nuic aus Kroatien. Mit einem Angriff zum Kopf legte die Sportgymnastin gleich am Anfang des Kampfes den Grundstein. Eine Unsicherheit der Kroatin am Ende der Kampfzeit nützte Hanna für das 2:0. Diesen Vorsprung brachte sie über die Kampfzeit und sicherte sich den Gewinn der Bronzemedaille, bei den 47. Junioren Europameisterschaften, in Budapest.