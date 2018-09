Nach Gefahrengut-Vorfall in Vorarlberg: Mehrere Anzeigen

Lauterach - In Lauterach hat am Donnerstag ein Lkw eine chemische Flüssigkeit verloren. Insgesamt traten rund 100 Liter der chemischen Flüssigkeit aus.

Am Mittwochvormittag bemerkte ein Lkw-Fahrer aus Rumänien, welcher auf der L3 in Lauterach unterwegs war, das Mengen an Flüssigkeiten aus dem Ladebereich auslaufen. Der Lkw-Fahrer handelte in der Situation richtig und blieb sofort stehen. Da es sich um eine chemische umweltgefährdente Substanz handelte, wurden umgehend alle Einsatzkräfte informiert.