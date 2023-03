Nach Gasaustritt: Harder Wohnanlage evakuiert

In Hard musste am Dienstag eine Wohnanlage evakuiert werden. In der Tiefgarage war Gas ausgetreten.

Am späten Dienstagnachmittag ging bei der Landesleitzentrale ein Notruf bezüglich eines Gasaustritts innerhalb einer Harder Wohnanlage ein.

Beim Eintreffen der Beamten konnte bereits ein intensiver Geruch festgestellt werden. Nach der daraufhin erfolgten Evakuierung aller Hausbewohner konnte in der Tiefgarage des Gebäudes ein Kohlenmonoxid-Austritt ausfindig gemacht werden. Über die Vkw ließen die Einsatzkräfte daraufhin kurzweilig alle Gasleitungen der Wohnanlage abstellen und begannen die Tiefgarage mittels Gebläsen zu belüften.

Wohungen wieder bewohnbar

Eine anschließende Kontrolle der Kohlenmonoxid-Werte in den einzelnen Wohnungen ergab keine erhöhten Wert mehr, woraufhin die Bewohner gefahrlos in das Gebäude zurückkehren konnten. Die Gasleitungen werden nun auf etwaige Defekte untersucht.