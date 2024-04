Nach Gagen-Veröffentlichung: Kratky mit emotionalem Tränen-Posting

Nach der Enthüllung seines Gehalts und der darauf folgenden Kritik sowie Drohungen hat sich Ö3-Moderator Robert Kratky in einem emotionalen Video auf Instagram an seine Anhänger gewandt.

Nach der Offenlegung seines Gehalts steht Ö3-Moderator Robert Kratky im Mittelpunkt einer heftigen Debatte, die ihm nicht nur Kritik, sondern auch persönliche Anfeindungen eingebracht hat. In einem emotionalen Instagram-Video richtete er Dankesworte an seine Fans und Follower für ihre Unterstützung in diesen turbulenten Zeiten.

Emotionale Botschaft auf Instagram

"Es ist Viertel nach 9, damn diese Sommerzeit macht mich fertig", begann Kratky seine Instagram-Story am Dienstagabend und bezog sich auf die Herausforderungen, mit seinem E-Mail-Postfach Schritt zu halten. Trotz der Belastung fand er rührende Worte der Dankbarkeit: "Ich wollte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei all jenen, von Ihnen und Euch, die mir in den letzten 24 Stunden teilweise unglaublich nette Sachen, unglaublich liebe Sachen geschrieben haben, oder einfach Fragen gestellt haben und wahnsinnig freundlich waren."

Rückhalt vom ORF

Angesichts der öffentlichen Kritik stellte sich der ORF klar hinter seinen Star-Moderator. "Die Bedeutung, die es für den ORF hat, einen derart profilierten Radiomacher an Bord zu haben, zeigen die wiederkehrenden Versuche nationaler und internationaler Medienhäuser, Herrn Kratky abzuwerben", so der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Kratkys Beitrag zum Erfolg des Ö3-Weckers und seine Rolle in der Entwicklung mehrerer Formate wurden besonders hervorgehoben.

Öffentliche Debatte um ORF-Gehälter

Die Veröffentlichung der Gehälter im ORF hat zu einer hitzigen Diskussion geführt, insbesondere nachdem bekannt wurde, dass Kratkys Jahresgehalt bei etwa 444.000 Euro liegt.