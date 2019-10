Nach Fünffachmord: Kamera soll seinen Suizid verhindern

Er soll eine ganze Familie ausgelöscht haben. Nun wird verhindert, dass er in seiner Zelle Suizid begeht. Daher wird er rund um die Uhr überwacht.

Seit Montagmittag sitzt der 25-jährige Mitarbeiter einer Baufirma nun in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft. Fünf Menschen soll er grausam aus dem Leben gerissen haben. Nun wird er videoüberwacht, um einen Suizid zu verhindern.

Obduktion der Leichen

Waffe des Bruders

Der 25-jährige Österreicher hatte gestanden, am Sonntag seine 19 Jahre alte Ex-Freundin aus Eifersucht erschossen zu haben. Er habe auch ihren neuen Freund, ihre Eltern und ihren Bruder getötet, hatte er bei der Polizei zugegeben. Der Tat ging laut den Ermittlern ein Streit zwischen den beiden ehemaligen Partnern in einem Lokal in Kitzbühel voraus. Als Tatwaffe nutzte der Tatverdächtige eine Pistole seines Bruders. Der Bruder, aktuell im Ausland, besitzt die Waffe nach Angaben der Polizei rechtmäßig. Ein Alkoholtest bei dem 25 Jahre alten Verdächtigen fiel am Sonntagfrüh negativ aus.