Nach FPÖ-Skandalaussage: Nepp will in die Opposition

Enttäuschte Gesichter bei der FPÖ nach der Wahl. Mit teils erschreckenden Sätzen wurde kurz vor der Wahl nochmal mobilisiert. So sagte beispielsweise der Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp am Freitag "Was ist schlimmer: 0,1 Grad mehr im Sommer oder ein Bauchstich von einem Asylanten?“ Für diesen Satz erntete er viel Applaus.