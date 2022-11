Nach Fahrradsturz in Hohenems - Reute: Suche nach beteiligtem Pkw-Lenker

Die Polizeiinspektion Hohenems ist auf der Suche nach einem Pkw-Lenker, der durch ein starkes Bremsmanöver einen Fahrradsturz verursacht haben soll.

En 37-jähriger Mountainbiker aus Hohenems war am Sonntag (13.11.) gegen 11.40 Uhr auf der Schuttannenstraße in Hohenems - Reute talwärts unterwegs. Vor dem Radfahrer fuhr ein Pkw, welcher auf Höhe der Einmündung der Schuttannenstraße in die Steinstraße plötzlich aus noch unbekannter Ursache abrupt abgebremst und gehupt haben soll. Daraufhin habe der Mountainbiker ebenfalls stark abgebremst, woraufhin sein Vorderrad auf der feuchten Fahrbahn wegrutschte.

Der 37-Jährige kam in weiterer Folge zu Sturz. Das vor ihm fahrende Auto blieb daraufhin nicht stehen, sondern bog weiter in die Steinstraße ab. Der Lenker des Mountainbikes zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, am Fahrrad entstand Sachschaden. Der unbekannten Pkw-Lenker wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hohenems in Verbindung zu setzen.