Nach Erdbeben: Italien in Angst vor Super-Vulkan

Ein Erdbeben der Stärke 4,2 hat die süditalienische Stadt Neapel erschüttert und die Bewohner in Angst versetzt. Vulkanologen warnen vor einer möglichen riesigen Eruption des Supervulkans unter den Phlegräischen Feldern.

Am frühen Mittwochmorgen um 3.55 Uhr wurde die Stadt Neapel von einem Erdbeben der Stärke 4,2 erschüttert, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) berichtete. Das Epizentrum des Bebens befand sich in einer Tiefe von etwa drei Kilometern unter den Phlegräischen Feldern, nur wenige Kilometer westlich von Neapel.

Bewohner fliehen auf die Straßen

Anhaltende seismische Aktivität

Das Erdbeben, das sich am Mittwochfrüh ereignete, war jedoch das stärkste in den letzten 39 Jahren und versetzte viele Bewohner in Panik. Straßen waren überfüllt, der Zugverkehr von und nach Neapel wurde vorübergehend eingestellt, und in der Stadt Pozzuoli blieben die Schulen an diesem Tag geschlossen.