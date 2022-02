Nach elf Siegen! VEU erlitt in Linz eine 2:8-"Abfuhr"

Die Montfortstädter kassieren bei Steel Wings Linz eine herbe Abfuhr.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte die BEMER VEU Feldkirch in Linz. Schon nach 17 Minuten stand es 5:1 für die Steel Wings. So standen die Feldkircher schon vor dem ersten Seitenwechsel mehr als nur mit dem Rücken zur Wand. Schon die Startphase hätte nicht unvorteilhafter verlaufen können. Nach eineinhalb Minuten bekamen die Linzer ein vieminütiges Powerplay zugesprochen. Das nutzten die Hausherren zu einer 2:0 Führung. Das gab den jungen Linzern noch mehr Selbstvertrauen und sie zeigten ihr bestes Eishockey. Offensiv und läuferisch stark präsentierte sich das Team von Philipp Lukas. Als Lahtinen dann das 3:0 erzielte war das schon ein erstes Vorzeichen das die Linzer wohl schwer zu bezwingen sein würden an diesem Abend. Ein wunderschöner Treffer von Yannik Lebeda zum 1:3 ließ zwar wieder Hoffnung aufkommen und die Feldkircher kamen auch zu weiteren Chancen. Aber meist waren die Passwege zugestellt oder fehlte die letzte Präzision und Konsequenz. Ganz anders die Linzer, die durch einen Doppelpack von Sebastian Wilding noch vor der Pausensirene die Sache schon recht deutlich machten.