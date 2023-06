Nach Einbruch in Dornbirn - Verdächtiger im Ausland verhaftet

Der 35-jährige Tatverdächtige und sein mutmaßlicher Komplize wurden per internationalem Haftbefehl im Ausland festgenommen.

Die beiden Männer sind im Zeitraum vom 19. bis zum 20. September 2022 in ein Fahrradgeschäft und einen Pkw in Dornbirn eingebrochen und haben Diebesgut in Höhe von 11.500 Euro erbeutet.