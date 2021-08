Nach Einbruch in Bregenz: Ein Täter festgenommen

Nach einem Einbruch am Freitag konnte einer der zwei Täter festgenommen werden.

Am Freitagmittag brachen zwei männliche Täter in ein Zwei-Parteien Wohnhaus in Bregenz-Fluh ein. Sie wurden von einer heimkehrenden Bewohnerin überrascht und flüchteten durch das WC-Fenster. Die Bewohnerin verständigte die Polizei, worauf eine großangelegte Fahndungsaktion in die Wege geleitet wurde, an der zahlreiche Polizeikräfte, der Polizeihubschrauber sowie die Polizei-Drohne beteiligt waren. Die Such- und Fahndungsaktion gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes als äußerst schwierig. Letztendlich konnte um 15.10 Uhr einer der Täter in einem bewaldeten Gebiet in Langen bei Bregenz wahrgenommen und von Beamten der PI Bregenz festgenommen werden.