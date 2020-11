Nach drei Jahren: Bulldogs gegen KAC auf Heimsieg aus

Sechstes Spiel in zwölf Tagen beschert Dornbirn den Auftritt gegen den Rekordmeister aus Kärnten

Der Liveticker vom Spiel Dornbirn Bulldogs vs KAC

Am Freitag kommt es in der bet-at-home ICE Hockey League bereits zum dritten Saisonduell zwischen den Dornbirn Bulldogs und dem EC-KAC – in den bisherigen Konfrontationen siegte jeweils das Auswärtsteam. Fast drei Jahre wartet Dornbirn Bulldogs gegen die Rotjacken zuhause auf einen Erfolg.

Die Kärntner sind Dritter, Dornbirn ist Sechster und hat ein Spiel mehr ausgetragen als der Rekordmeister. Nach dem 5:3-Heimerfolg gegen Linz will die Truppe von Coach Kai Suikanen nur 48 Stunden später auch den KAC besiegen. Bleibt abzuwarten, ob die Kräfte noch reichen. Denn für Dornbirn ist es das sechste Meisterschaftsspiel in zwölf Tagen. Allerdings sind die Messestädter gut drauf. In der Tabelle schon das Vorrücken auf den sechsten Platz. Es gibt ein Wiedersehen mit dem Ex-Goalie David Madlener. Er steht bei den Rotjacken zwischen den Pfosten. Dornbirn stellt die viertbeste Offensivabteilung in der Ice League.