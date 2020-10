Nach Derbypleite zurück auf die Erfolgsstraße

EHC Lustenau trifft in der Rheinhalle auf das unangenehme Kitzbühel.

Nichts wurde es aus den erhofften drei Punkten gegen die VEU Feldkirch. Nach acht Siegen in Folge (!) gingen die Lustenauer erstmals in dieser Saison nicht als Sieger vom Eis. Entscheidend dafür war wohl die schlechte Chancenauswertung sowie die Tatsache, dass vor allem im zweiten und letzten Drittel teilweise unnötige Strafen genommen wurden. Viel Zeit darüber nachzugrübeln bleibt den Lustenauern nicht, denn bereits morgen Samstag folgt das Hinspiel gegen die Adler aus Kitzbühel. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.