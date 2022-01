Nach Derbyerfolg will die VEU Feldkirch in Salzburg siegen

Im Hinspiel unterlag die Lampert-Mannschaft den RB Juniors erst im Penaltyschießen.

Am Dreikönigstag steigt für die BEMER VEU Feldkirch das erste Ligaspiel im Kalenderjahr 2022. Gegner sind die Red Bull Hockey Juniors , die in der Tabelle auf dem sechsten Tabellenplatz und somit auf einem Platz für die direkte Play off Qualifikation liegen. Das ist natürlich das erklärte Ziel der Salzburger.