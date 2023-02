Nach der Saison ist vor der Saison

Sie haben gSie sinCoach Graeham Luttor, Kruno Gojkovic und Shotaro Usui sind in dieser Saison wieder für die Indians am Start.

Die Dornbirn Indians stellen sich neu auf und freuen sich über Neuzugänge.

Dornbirn. Bevor es im Frühjahr in die neue Baseball-Saison geht, nutzt Dornbirns Baseball-Team die Winterpause, um die Mannschaftsnennungen für das nächste Jahr vorzunehmen.

Trainer bleibt

So gibt der Vorstand bekannt, dass Graeham Luttor eine weitere Saison Teil der Indians-Familie sein wird. Luttor war in der abgelaufenen Saison Head Coach der Indians und Indians 2 und hat die Bundesliga-Mannschaft bis ins Finale geführt. Er wird auch kommende Saison wieder für beide Mannschaften verantwortlich sein. Der Kanadier wird Ende März in Dornbirn erwartet, um anschließend die Indians beim Trainingslager in Italien auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. Fix im Team sind auch wieder Shotaro Usui und Kruno Gojkovic. Der 26-jährige Japaner Usui hat schon während der abgelaufenen Saison sein Interesse an einer Rückkehr bekundet und wird im kommenden Frühjahr wieder in Dornbirn eintreffen. Derzeit spielt „Sho“ noch für die Coomera Cubs in der Greater Brisbane League in Australien. Gojkovic wird ebenfalls wieder das Dress der Indians tragen und die Position des Shortstops einnehmen. Der 27-jährige kroatische Nationalteamspieler hat sich wie kaum ein anderer Spieler in den Verein eingegliedert und war auf aber auch abseits des Spielfeldes ein wichtiger Bestandteil der Indians.

Neu an Bord

Mit Ferdinand Obed begrüßt man außerdem den ersten Neuzugang. Der 28-Jährige Niederösterreicher kann bereits auf eine lange Karriere bei den Wiener Neustadt Diving Ducks und dem Österreichischen Nationalteam zurückblicken. Mit den Ducks gewann er 2021 den österreichischen Staatsmeistertitel. Der Outfielder ist seit vielen Jahren einer der Leistungsträger im Nationalteam und wird nicht nur die Bundesliga-Mannschaft verstärken, sondern auf eigenen Wunsch aktiv die Nachwuchsarbeit unterstützen.

Abschied

Neben Zuwachs gibt es beim Verein sowohl bei den Herren als auch bei den Damen zwei Abgänge bzw. Karriereenden. Mit Simon Plagg beendet ein Indians-Urgestein seine außergewöhnliche Karriere. Nach 21 Jahren in der Kampfmannschaft, war es für den Jung-Papa an der Zeit den Handschuh an den Nagel zu hängen. In seiner langen Karriere kam Plagg in 376 Bundesliga Spielen zum Einsatz und befindet sich damit aktuell auf Platz Vier der ewigen Bestenliste.

Nach über 20 Jahren in der höchsten österreichischen Softball (Fastpitch) Spielklasse beendet auch Birgit Grass ihre Karriere. Neben acht Europa Meisterschaften und zwei Qualifikationsturnieren für Olympia war aus rot-weiß-roter Sicht wohl die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2016 in Kanada ein besonderer Karrierehöhepunkt für die gebürtige Wienerin. Der gelbe Ball bleibt weiterhin Bestandteil von Grass´ Leben, künftig aber beim Slowpitch Softball.

Die Herren werden heuer zum zwölften Mal in Folge und zum 23. Mal insgesamt an der Baseball Bundesliga teilnehmen. Überraschend kommt, dass sich mit den Feldkirch Cardinals und ASAK Attnang Athletics zwei Mannschaften aus der Liga zurückgezogen haben. Das Baseball „Farmteam“ (Indians 2) wird wie zuletzt auch in der 2. Bundesliga-West und Landesliga Vorarlberg mitspielen.