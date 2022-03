Nach der Saison ist vor der Saison

Beim Hohenemser Schlittschuh Club endete am vergangenen Wochenende die Eiszeit.

Hohenems. Trotz der immens schwierigen Umstände rund um Corona ist es den Verantwortlichen in Hohenems gelungen, eine fast „normale“ Eishockeysaison auf die Beine zu stellen. Nachdem nun im Eisstadion Hohenems am vergangenen Sonntag das Eis abgetaut wurde, blicken die Steinböcke bereits nach vorne.

HSC will weiter vorne dabei sein

Dabei mussten die HSC Cracks am vergangenen Wochenende tatenlos zusehen wie die Wattens Penguins den Titel in der Österreichischen Eishockey Liga holten, wo doch die Emser als der große Favorit galten. „Der Spielmodus im Play-off war nicht gerade Hohenems-freundlich und wir haben es nach einem fehlerfreien Grunddurchgang nicht geschafft die Kleinigkeiten, auf die es angekommen wäre, richtig zu machen“, so ein enttäuschter HSC Coach Bernd Schmidle in einem kurzen Resümee. „Wir werden in den kommenden Tagen die Saison nochmals im Detail analysieren und anschließend die Gespräche mit den Spielern und Trainern starten. Wir werden definitiv auch kommende Saison in der ÖEL antreten und alles geben um wieder vorne mit dabei zu sein“, blickt Ems-Sportvorstand Heimo Lindner bereits in die kommende Saison.

Titel für Emser VEHL-Team

Einen erfolgreichen Abschluss feierten hingegen die Cracks des Emser VEHL1 Teams. Beim Abschlussturnier in Hard holten die Steinböcke den Sieg und nahmen so auch den Meisterpokal mit nach Hohenems. Für die weiteren HSC Teams in den verschiedenen Vorarlberger Ligen wurde die Saison aufgrund der Corona Lage leider vorzeitig abgebrochen. Auch das Damen-Team beendete die Meisterschaft nicht und so schlossen die Steinbock-Ladies die Saison kürzlich mit einem freundschaftlichen Duell gegen die Lustenauer Wildcats ab.

Erfolgreiche Kooperation im Nachwuchs