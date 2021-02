Nach der Saison ist vor der Saison

Der SC Hohenems beendete die laufende Saison und blickte bereits in die Zukunft.

Zwar nutzten, vor allem zahlreiche Nachwuchscracks, in den letzten Wochen die Möglichkeit zum freien Eislaufen im Eisstadion Hohenems – ein Trainings- und Spielbetrieb war aber auch in diesem Bereich leider nicht mehr möglich. Ein Opfer der aktuellen Situation wurde auch wieder das traditionelle Emser Besenturnier. Aufgrund der Lage und Bestimmungen musste der Saisonabschluss im Eisstadion Hohenems auch in diesem Jahr wieder abgesagt werden. „Es war auch für uns eine ganz besonders außergewöhnliche Saison und unser Dank gilt allen Sponsoren, Partnern und Fans. Ein Dank auch an die Stadt Hohenems und auch an all unsere Spieler und Eltern“, so HSC Obmann Michael Töchterle zum Abschluss der laufenden Saison.