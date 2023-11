Nach der Ehrung in Hohenems: Maximilian Taucher hat schon die nächsten großen Ziele

Er war bei der Ehrung der erfolgreichen Nachwuchssportler im vollbesetzten Löwensaal in Hohenems der Sportstadt Hohenems der Shootingstar.

Erste Gratulanten waren Hohenems Stadtoberhaupt Dieter Egger, Sportstadtrat Markus Klien und Sportreferent Michael Derka. Die Rede ist vom erst fünfzehnjährigen Topathleten Maximilian Taucher. Am 27. Dezember feiert der mehrfache Medaillengewinner seinen 16. Geburtstag. Im nun ablaufenden Sportjahr hat Maximilian Taucher bei den US Open im Einzel und Doppel der Unter-18-Jährigen das Halbfinale erreicht. Er wurde auch Weltmeister im Einzel und Doppel im Rohlstuhltennis. Nun hat Taucher seine zwei erklärten Ziele kundgetan. Paralympics und Sieg bei den US Open.