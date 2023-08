Nach Demenz-Diagnose: Letzter Tarantino-Film mit Bruce Willis?

Gerüchten zufolge soll Quentin Tarantino (60) planen, Action-Star Bruce Willis (68) ein letztes Mal auf die Leinwand zu bringen. Der Schauspieler hatte seine Karriere aufgrund seiner Erkrankung eigentlich beendet.

Für seine Familie, aber auch für seine Fans war es ein großer Schock: Bruce Willis (68) leidet an Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Das wurde im Frühling 2022 bekannt: "Aus diesem Grund und nach reiflicher Überlegung zieht sich Bruce von seiner Karriere zurück, die ihm so viel bedeutet hat", erklärte Bruce' Tochter Rumer Willis (34) in einem Statement auf Instagram.

Weitere Schock-Diagnose & Rückzug aus Öffentlichkeit

Tarantinos angeblicher Plan für seinen letzten Film

Auch Tarantino selbst will nach seinem nächsten Film seine Karriere beenden: "The Movie Critic" soll der letzte Film des Kultregisseurs werden. Laut "The Express" will er dabei unbedingt Bruce Willis mit an Bord holen. Laut einem Insider soll Willis in dem Tarantino-Film eine kleine Rolle übernehmen, falls es sein gesundheitlicher Zustand zulässt: "Quentin hat sich noch nicht an Bruces Familie gewandt – und wird sich ihren Wünschen vollständig beugen, wenn sie sagen, dass er zu krank ist."