Bruce Willis leidet unter Demenz

"Stirb langsam"-Star Bruce Willis, der seine Schauspielkarriere im vergangenen Jahr wegen gesundheitlicher Probleme beendet hatte, leidet nach Angaben seiner Familie an Demenz.

Krankheit ist nicht heilbar

Darum beendete Bruce Willis seine Karriere

Mit "Stirb langsam" zum Superstar

Der 1955 in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen geborene Willis war 1988 mit "Stirb langsam" zum Superstar geworden. In dem Actionkracher gibt Willis einen harten Polizisten in New York, der es mit einer Gruppe von Terroristen aufnimmt, die in einem Hochhaus Geiseln gekommen haben.