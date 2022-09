Nach dem Rekordmeister den nächsten Topklub besiegen

Im zweiten Auswärtsspiel wartet auf die Pioneers Vorarlberg Villach.

Ungewohntes Terrain

Für die BEMER Pioneers Vorarlberg gilt es nach dem Premierensieg weiter Schritt für Schritt in die neue Liga zu finden. Viele unserer Youngster, die erstmals in der höchsten österreichischen Spielklasse antreten, müssen sich erst an das hohe Tempo und die Härte in der ICE League gewöhnen. Die Marschroute heißt also sich von Spiel zu Spiel steigern und wichtige Erfahrungswerte zu sammeln.



Das Rezept zum Sieg

Der sichtbare Kampfgeist und der unbedingte Wille das Spiel zu gewinnen hat vergangenes Wochenende die Vorarlberghalle zum Kochen gebracht. Genau diese Einstellung bedarf es auch gegen den EC VSV, wenn die Mission erster Auswärtssieg in der ICE Hockey League gelingen soll. Tobias Reinbacher, Matt Revel und Clay Kirichenko werden dazu vorläufig nichts beitragen können. Sie werden verletzungsbedingt nicht mit der Mannschaft zum Spiel nach Villach reisen. Layne Viveiros hingegen wird erstmals für die Pioneers Vorarlberg auflaufen. Der ehemalige österreichische Teamspieler wird seine erste Partie nach über einem Jahr Verletzungspause bestreiten.



Ice Hockey League, 2. Spieltag: EC VSV – BEMER Pioneers Vorarlberg

Stadthalle Villach, Donnerstag, 22. September 2022, 19:15 Uhr