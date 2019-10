Nach dem Krieg ist vor dem Krieg

„Clausewitz reloaded“: Teatro Caprile ließ in Museumswelt Kriegsschrecken erwachen

FRASTANZ Noch einmal ließ Teatro Caprile in der Museumswelt die Schrecken des Krieges erwachen, die in der aktuellen globalen Weltunordnung immer näher rücken.

Gerade die Kulisse der Vorarlberger Museumswelt erzeugte eine einzigartige Kulisse für das Antikriegsstück. Zusammenhänge von Jagd und Kriegstreiberei bei Kaiser Wilhelm wurden in historischen Zitaten offenbar. „1000 Fasanen und 450 Wildenten erlegt“, brüsteten sich die Jäger in Zeiten, als Rekorde vor jeglicher Nachhaltigkeit standen. Welche Kulisse würde sich dazu besser eignen als das beeindruckende Jagdmuseum?

Das theatral-performative Stationentheater führte nicht nur in die Schützengräben zu den Soldaten, sondern auch ins historische Klassenzimmer und in das traute Heim. „Deutsche Frauen, schreibt immer nur Sonntagsbriefe ins Feld“, wurden die Gattinnen der Soldaten ermahnt, nur Zeilen zu schicken, welche die Kriegsmoral im Feld erhöhen. Aufrüttelnde Soldatenbriefe wurden auf der Treppe vorgelesen: „Am Himmel brennt das brave Abendrot, vielleicht bin ich in dreizehn Tagen tot“, klang es ebenso düster wie „Vorm Sterben mache ich noch mein Gedicht, still Kameraden, stört mich nicht“. Schier unbändige Freude über ein einfaches Fasnetküchle schloss als Kontrast daran an.