Nach dem 4:0 gegen Bezau ist der SV typico Lochau auch der gefeierte „Winterkönig“

Lochau. In der letzten Runde der Herbstsaison schießt der SV typico Lochau den VfB Bezau mit 4:0 aus dem Stadion. Als Vorarlbergliga-Herbstmeister 2021 darf sich das Lochauer Team damit nun auch die „Winterkrone“ aufsetzen.

Herbstmeister und Winterkönig der Vorarlbergliga! Der Herbstmeister SV typico Lochau startete erfolgreich in die Frühjahrsmeisterschaft 2022 und verteidigte einmal mehr die Tabellenführung. Nach dem 3:3 in Fußach konnte in diesem zweiten vorgezogenen Spiel der Frühjahrsrunde der VfB Bezau mit 4:0 bezwungen werden. Jetzt geht es in die wohlverdiente Winterpause.