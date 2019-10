Nach Cup-Thriller steht RHC Dornbirn im Viertelfinale

Spannender und dramatischer hätte das Schweizer Cup-Achtelfinalspiel nicht verlaufen können.

Nach Seitenwechsel brachte ein Blitzstart die Dornbirner zurück ins Spiel. Die Gäste gedanklich noch in der Kabine, überraschten die Messestädter per Doppelschlag innerhalb 13 Sekunden durch Mostögl und einer Hagspiel-Granate zum Ausgleich. Die Gastgeber waren am Drücker, nachdem Gomez am Gehäuse scheiterte nutzte Uttigen einen Konter zur 4:5 Führung. Diese hielt wieder nicht lange denn beim zweiten Anlauf versenkte Gomez del Torno den Ball via Latte im Tor. Bei jeweils neun Teamfouls waren es die Uttiger, die sich sechs Minuten vor Spielende das Zehnte einheimsten, Hagspiel konnte jedoch daraus nicht profitieren. In den beiden Schlussminuten schoss Gomez del Torno seine Farben erstmals an diesem Abend mit 6:5 in Führung. Uttigen riskierte alles, ersetzte den Torhüter für einen fünften Feldspieler und glich 11 Sekunden vor Ende nochmals per Abstauber aus. Vanina verhängte den Heimischen mit seinem Treffer in den ersten fünf Minuten der Verlängerung einen Dämpfer, doch wie der Abend so verlief zappelte auch bei den Gästen nochmals der Ball im Netz und der Einzug ins Viertelfinale musste im Penaltyschießen entschieden werden. Die beiden Youngsters Fäßler sowie Hagspiel verwandelten ihre Penaltys souverän und da die „Blauen“ Torhüter Mirantes nur einmal bezwingen konnte, endete der Cup-Thriller mit einem längeren Arbeitstag für den RHC Dornbirn.