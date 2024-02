Nach Cup-Blamage: Altach hofft auf positiven Meisterschaftsstart ins Frühjahr

Seit acht Jahren sind die Rheindörfler zum Frühjahrsstart sieglos. Gegen BW Linz soll diese Negativserie enden.

Der FC Blau Weiß Linz und SCR Altach duellierten sich in den Saisonen 2011/12 und 2012/13 in der 2. Liga. Dabei gewann Blau Weiß zwei der ersten drei Duelle (1N) und Altach blieb in den letzten fünf dieser Spiele ungeschlagen (3S 2U). Das Hinspiel im Bundesliga-Grunddurchgang endete 1:1.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

Cashpoint SCR Altach – FC BW Linz Samstag

Altach, Cashpoint-Arena, 17 Uhr, SR Jakob Semler

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit acht Jahren beim Frühjahrs-Auftakt sieglos (5U 3N). Den letzten Sieg im ersten BL-Spiel des Jahres gab es 2015 mit 2:0 gegen den FC Admira. Die letzten drei Auftaktspiele zu einem BL-Frühjahr verlor Altach – zwei mehr als davor in den ersten neun Saisonen. Der FC Blau Weiß Linz ist seit vier Jahren im ersten Spiel des Frühjahrs ungeschlagen (2S 2U) – immer in der 2. Liga.

Der SCR Altach erzielte neun seiner 13 Tore (69%) entweder in der Anfangsviertelstunde (5) oder in der Schlussviertelstunde (4) – der höchste Anteil in diesem Zeitraum aller Teams in dieser Herbstsaison der Bundesliga. Beim 1:1 gegen den FC Blau Weiß Linz traf Atdhe Nuhiu in der 13. Minute.

Der FC Blau Weiß Linz verwertete 50% seiner Großchancen – der höchste Anteil eines Teams in dieser Herbstsaison der Bundesliga. Allerdings wurden gegen die Linzer auch 49% der Großchancen verwertet – ebenfalls der höchste Anteil.

Simon Pirkl vom FC Blau Weiß Linz erzielte sowohl das erste BL-Tor des Aufsteigers (beim Auftakt gegen den WAC) als auch das bislang letzte (zum Jahresabschluss gegen die WSG Tirol). Das dritte Tor in seiner Karriere in der Bundesliga erzielte er im Hinspiel gegen den SCR Altach.

Zum Start ins Frühjahr kommt am Samstag der FC Blau-Weiß Linz ins Schnabelholz, mit dem man sich tabellarisch aktuell auf Tuchfühlung sieht. Die Rheindörfler wollen den Auftakt nützen, um den momentanen Einpunkt-Rückstand wettzumachen und an den Stahlstädtern vorbeizuziehen. Damit würde man gleichzeitig den Abstand auf mindestens einer der beiden Nachzügler WSG Tirol und Austria Lustenau, die ebenfalls aufeinandertreffen, vergrößern.

Spannend zu beobachten sein wird nicht nur wie Joachim Standfest die Eindrücke aus dem bitteren Cup-Ausscheiden in Leoben in seine Überlegungen mit einfließen lässt, sondern auch welche Rolle die Neuzugänge einnehmen können. Während Vesel Demaku vergangene Woche schon im Startaufgebot stand und Ousmane Diawara in der Schlussphase zum Zug kam, steht Sofian Bahloul seit Anfang dieser Woche voll im Mannschaftstraining. Last-Minute-Verpflichung Pascal Estrada wird heute Abend in Altach erwartet. Für ihn kommt ein Einsatz sicherlich noch zu früh.

Zum Personal: Neuzugang Sofian Bahloul steht erst seit Montag im Mannschaftstraining, hat aber einen guten Eindruck hinterlassen und wird auf jeden Fall im Kader stehen. Für Pascal Estrada kommt ein Einsatz hingegen noch zu früh, er ist erst am späten Mittwochabend nach Vorarlberg gekommen und konnte am Donnerstag eine erste lockere Einheit mitmachen. Gustavo Santos hat soweit zwar keine Probleme mehr mit seinem Knie, ein Startelfeinsatz ist aber auch beim Brasilianer eher auszuschließen. Selbiges gilt für Lukas Gugganig, da dieser die komplette Vorbereitung aufgrund des Bundesheeres verpasste und erst seit Anfang dieser Woche wieder trainiert. Lukas Fadinger sitzt eine Gelb-Sperre ab und wird am Samstag fehlen.

Zum Gegner: Joachim Standfest erwartet sich ein enges Duell. Blau-Weiß versuchte zu Saisonbeginn an der Spielanlage der Aufstiegssaison festzuhalten, hat sich mittlerweile aber adaptiert und versucht aus eine gesicherten Defensive heraus schnelles Umschaltspiel zu forcieren. Als Schlüsselspieler macht Standfest Ronivaldo, Paul Mensah, Conor Noß und Simon Seidl aus, deren Geschwindigkeit es unter Kontrolle zu halten gelte.

Vesel Demaku über die Aufgabe Altach: „Für mich war nach drei Minuten Telefongespräch mit dem Trainer klar, dass ich hierherkommen will. Nach der langen Zeit ohne Bundesligafußball freue ich mich extrem darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und hier Gas zu geben. Ich bin zwar verhältnismäßig noch immer ein junger Spieler, habe aber schon 80 Bundesligaspiele und will hier Verantwortung übernehmen.“

FK Austria Wien – TSV Hartberg Samstag 17 Uhr

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga nach sechs Niederlagen in Folge im Hinspiel erstmals wieder seit April 2021 gegen den FK Austria Wien. So viele BL-Siege in Folge gegen ein Team feierte die Wiener Austria davor zuletzt gegen den SV Mattersburg (6 von 2016 bis 2017).

Keines der sieben Heimspiele des FK Austria Wien gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga endete remis (5S Austria, 2S Hartberg). Die Wiener gewannen die letzten drei Heimspiele gegen die Hartberger und kassierten in den letzten zwei davon kein Gegentor.

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga von 2021 bis 2023 das erste Spiel der Kalenderjahres. Wenn das erste BL-Spiel des Jahres daheim stattfand, blieb die Austria zuletzt sechsmal in Folge ungeschlagen (4S 2U) und verlor zuletzt 2004 (0:1 gegen Pasching). Hartberg verlor nur 2020 den Frühjahrs-Auftakt und gewann 2023 erstmals das erste Spiel des Jahres (1:0 in Ried).

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit fünf Heimspielen ohne Gegentor – erstmals seit 2009 so lange (ebenfalls 5). Die Wiener Austria blieb in sechs der ersten acht BL-Heimspiele ohne Gegentor – erstmals in der Drei-Punkte-Ära und zuletzt 1989/90 (ebenfalls 6).

Hartbergs Tobias Kainz absolviert bei einem Einsatz gegen den FK Austria Wien sein 250. Spiel in der Bundesliga und sein 26. BL-Spiel gegen den FK Austria Wien (wie gegen den RZ Pellets WAC) – gegen kein Team mehr.

