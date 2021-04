Nach Covid-Erkrankung: Dornbirner überrascht seine Frau mit besonderer Aktion

Alexander Kowarc Stangl aus Dornbirn möchte seiner Frau nach ihrer Covid-Erkrankung zeigen, wer hinter ihr steht und hat eine besondere Aktion für sie geplant.

Alexander Kowarc Stangl aus Dornbirn hat eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung für seine Frau Monika geplant. Vor einem Jahr wurde sie positiv auf das Coronavirus getestet und hat seitdem keinen Geschmacks- und Geruchssinn mehr. "Am Anfang war da eine extreme Unsicherheit", erzählt er. Das Paar hat versucht, sich und die beiden Kinder, aber auch andere zu schützen - auch, weil nicht klar war, wo sie sich angesteckt hat. Das sei für Monika und auch für die ganze Familie eine große Herausforderung gewesen. Die Überraschung soll ihr nun etwas zurückgeben auch ein kleiner Motivationsschub für sie sein, der zeigt, wer alles hinter ihr steht.

Bleibende Erinnerung mit Freunden

"Du bist mein Lotto-Sechser"

Für Alexander ist klar: Seine Frau Monika ist für ihn sein ganz persönlicher "Lotto-Sechser". Er wünscht ihr alles alles Gute zum Geburtstag und möchte mit der Aktion ausdrücken: "Gemeinsam werden wir diese Sachen meistern." Die Geburtstagsüberraschung soll anderen zeigen, dass durch Zusammenhalt, sich an die Spielregeln halten und gemeinsamen Respekt fast alles zu schaffen ist. Auch, was in Coronazeiten alles möglich ist, wenn gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und Kreativität vorhanden sind.