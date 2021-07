Nach Corona-Lockerungen: Eskalieren die Partys im Land?

Trotz zweier Fälle von Widerstand gegen Polizeibeamte und eine schwere Körperverletzung in Bregenz am vergangenen Wochenende, spricht die Vorarlberger Polizei von einer ruhigen Lage im Land.

In der Nacht auf Sonntag kam es zu zwei Angriffen auf Polizisten. Bei einer Unfallaufnahme in Dornbirn trat ein Beifahrer einen Beamten, bei einer Lustenauer Disco wehrte sich ein 25-Jähriger und verletzte einen Polizisten. Montagfrüh kam es zudem in Bregenz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mit schwerer Körperverletzung. Trotzdem beschreibt die Polizei auf VOL.AT-Anfrage die aktuelle Situation im Land als ruhig. Bis auf diese Vorfälle gebe es keine weiteren Meldungen.