Nach Causa „Kristina“ weiterer Fall vor Gericht

Thurgauerin klagt nach künstlicher Befruchtung, behauptet Ungereimtheiten, befürchtet Verwechslung.

Die 43-Jährige wünscht sich seit langem sehnlich ein Kind. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen wandte sich die Schweizerin nach Vorarlberg an einen Spezialisten. Das übliche Prozedere begann 2015, ein komplizierter Ablauf wurde in Gang gesetzt. Der Frau wurden zwei befruchtete Eizellen eingepflanzt, der Kinderwunsch blieb dennoch unerfüllt. Ein zweiter Versuch mit zwei, in der Zwischenzeit eingefrorenen Eizellen erfolgte. Doch wieder erlitt die Frau eine Fehlgeburt. Doch jetzt erhebt die Thurgauerin schwere Vorwürfe gegen die Mediziner. Es seien nicht ihre Eizellen gewesen, sondern die einer anderen Frau, befruchtet mit dem Spermium eines fremden Mannes. „Das kann ich definitiv ausschließen“, kontert der Geschäftsführer des Institutes.